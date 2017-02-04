Россельхознадзор в течение двух недель запретит импорт птицы из ряда стран ЕС

В течение двух недель Россельхознадзор намерен ввести запрет на импорт в Россию мяса птицы, яиц и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых был зафиксирован птичий грипп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

«У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц», – сказала Мелано.

Ранее Россельхознадзором были введены точечные ограничения на поставки птицеводческой продукции из отдельных регионов европейских стран. Теперь запрет может распространиться целиком на Германию, Польшу, Нидерланды, Швецию, Венгрию, Чехию и другие страны.