Бывший президент Ferrari вошел в совет директоров Renova Management Вексельберга

Лука ди Монтедземоло, возглавлявший Ferrari с 1991 по 2014 г., вошел в состав совета директоров швейцарской Renova Management AG Виктора Вексельберга. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы компании.

Монтедземоло занимает посты председателя совета директоров авиаперевозчика Alitalia и зампреда совета директоров банка Unicredit. Renova Management AG управляет международными активами «Реновы» бизнесмена Виктора Вексельберга.