Путин наградил Усманова и Вексельберга знаками отличия «За благодеяния»

Президент Владимир Путин вручил знак отличия «За благодеяние» меценату Алишеру Усманову и председателю совета директоров ЗАО «Группа компаний "Ренова"» Виктору Вексельбергу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС. Наград они удостоены за «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

Из материалов официального портала правовой информации следует, что указ о награждении Усманова, Вексельберга и ряда других предпринимателей Путин подписал еще в июне 2016 г., отмечает ТАСС.

Специальный знак отличия «За благодеяние» был учрежден президентом в мае 2012 г.