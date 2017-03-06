Сбербанк подал иск к интернет-ритейлеру «Юлмарт» на 1 млрд рублей

Сбербанк подал иск на 1 млрд руб. в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к группе «Юлмарт», передает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск был подан 3 марта. Дата заседания еще не назначена. Причина подачи иска неизвестна. Среди ответчиков перечислены ООО «Юлмарт подуктово-закупочная компания», НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт девелопмент», ООО «Юлмарт регионально-сбытовая компания».

В пресс-службе банка пояснили, что требования не являются новыми. В декабре прошлого года банк уже подавал подобный иск к «Юлмарту».

Арбитражный суд Петербурга также рассматривает иск о банкротстве НАО «Юлмарт», поданный физическим лицом. Следующее заседание состоится 6 апреля.