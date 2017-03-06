«Дочка» РЖД предлагает ограничить продажу билетов для куривших в поезде пассажиров

Федеральная пассажирская компания (ФПК), «дочка» РЖД, хочет ограничить продажу билетов пассажирам, которые привлекались к административной ответственности за курение в поездах дальнего следования. С подобным предложением ФПК намерена обратиться в Минтранс России, рассказали RNS в пресс-службе компании.

Речь идет об ограничении продажи билетов в отдельные классы вагонов на отдельных участках с альтернативой передвижения, пояснили в ФПК. Все случаи курения в поездах заносятся в «Книгу учета совершенных преступлений», в 2016 г. работники поездных бригад зафиксировали 1500 таких случаев. Информация о всех курильщиках-нарушителях сохраняется в базе данных перевозчика. В ФПК отметили, что «подготавливается также ряд иных законодательных инициатив, направленных на защиту комфортного проезда и здоровья некурящих пассажиров и противодействие нарушителям законодательства».