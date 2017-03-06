В правительстве опровергли обсуждение отмены правила «третий лишний»

Правительство не обсуждает отмену правила «третий лишний» при госзакупках лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщили в понедельник, 6 марта, ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

«Никакого вопроса об отмене постановления правительства России "третий лишний" в повестке дня не стоит. Скорее всего, речь идет о недавнем поручении правительства внести изменения в постановление "третий лишний" в части дополнения его мерами поддержки российских производителей фармацевтических субстанций», - отметили в министерстве.

Ранее во вторник руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что ведомство обсуждает с правительством отмену правила «третий лишний» при госзакупках лекарств.

«Мы сейчас обсуждаем с правительством вопрос о том, чтобы отменить "третий лишний". Потому что мы столкнулись, в частности, по лекарствам несколько раз уже с тем, что иностранная компания, которая выходила с отличным ценовым предложением, была снята с торгов, а наши две российские продали нам это лекарство по очень дорогой цене», - сказал он.

По словам Артемьева, механизм «третий лишний» должен быть заменен механизмом преференций для российских компаний. «Мы считаем, что механизм "третий лишний" должен быть заменен механизмом преференций. Вот этой 15%-ной [ценовой преференцией], если очень нужно, можно увеличить эту преференцию до 20%», - приводит его слова «Интерфакс».