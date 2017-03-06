Анонс «Ведомостей» на 7 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

в укрепление рубля верят все меньше аналитиков;

женщины - более удобные сотрудники, показывают опросы;

ставка кинопрокатчиков на Росомаху оправдала себя.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Дмитрий Страшнов рассказал в интервью о том, как в ожидании закона об акционировании «Почты России» реформирует госпредприятие

и статью на полосе «Комментарии»: в России начались конкурентные выборы – кампания по назначению премьер-министра.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».