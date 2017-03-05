Анонс «Ведомостей» на 6 марта 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

выбор между карьерой и семьей уходит в прошлое (приложение «Как потратить»);

новый министр торговли США обещает прессинг и наказания;

квартиры в Париже стали дороже замков в остальной Франции (приложение «Как потратить»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как будут расселять хрущевки

и статью на полосе «Комментарии»: случай Медведева – о жалованных поместьях XXI века.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».