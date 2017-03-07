Цены на нефть в 2017 году будут находиться на уровне $55-60 за баррель – Минэнерго

Министерство энергетики России ожидает, что в 2017 г. цены на нефть будут находиться в диапазоне 55-60 долларов за баррель, заявил в понедельник глава ведомства Александр Новак в ходе пресс-брифинга на энергетической конференции CERAWeek. «Мы с точки зрения ребалансировки рынка... примерно прогнозируем, что цена будет складываться в диапазоне от $55 до $60 (за баррель). Хорошая это цена или плохая - об этом судит рынок в первую очередь», - передает его слова Прайм.

Министр рассказал, что обязательства России по сокращению добычи нефти, согласованные с ОПЕК 10 декабря 2016 г., выполняются с опережением. Сейчас выполнено около 50% обязательств, в среднем по марту ожидается выход на уровень сокращения в 200 000 барр. в сутки, а к концу апреля - на оговоренные соглашением 300 000, сообщил министр.

30 ноября 2016 г. ОПЕК согласовала сокращение добычи нефти на 1,2 млн барр. в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран также согласовали сокращение своей добычи в общей сложности на 558 000 барр. в сутки, в том числе Россия - на 300 000. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 г. с возможностью пролонгации. Говорить о возможном продлении соглашения Новак считает преждевременным. Решение будет приниматься ближе к концу срока.