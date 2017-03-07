Без ЕврАзЭС некоторые его участники покупали бы газ намного дороже - Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил некоторым странам Евразийского экономического союза, что если бы они не вступили в союз, то покупали бы газ намного дороже.

«Давайте, коллеги, прямо, без обиняков: если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего союза (ЕврАзЭС) или, представим себе, вышли из состава союза, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам - порядка $200 за тысячу кубометров», - отметил он на встрече глав правительств стран ЕврАзЭС в Бишкеке.

Медведев также заявил, что «не нужно ничего доказывать, упражняться в подсчетах», так как все было бы «существенно, гораздо дороже». Он призвал коллег помнить об этом при принятии решений, которые блокируют или тормозят интеграцию. «Здесь никто никого насильно не держит, мы добровольно все это создали», - подчеркнул он.

Он добавил, что сейчас стало модно говорить о потерях. «Обращаю внимание, что страны, входящие в союз, за последние годы нарастили физические объемы экспорта на российский рынок, даже при общем падении стоимостных показателей, что связано в значительной степени с текущими ценами на сырье, на энергоносители», - отметил Медведев.