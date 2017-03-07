Белорусский премьер: разница в ценах на газ между Белоруссией и Россией выросла почти в три раза

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков возмущен резким ростом разницы в ценах на газ в России и Белоруссии после создания Евразийского экономического союза.

«Мы договорились при подписании договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), что она (эта разница) будет постепенно ликвидирована к 2025 г. Но почему эта разница так резко растет? Разница в ценах между Белоруссией и Россией выросла с 38% в начале 2014 г. до 110% в 2016-м», – сказал Кобяков на встрече глав правительств ЕАЭС в Бишкеке.

Он задался вопросом, «почему после создания ЕАЭС вместо значительного сокращения эта разница стала почти в три раза выше, какая свобода услуг, капиталов и рабочей силы здесь может быть?» «Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Белоруссия согласна двигаться вперед <...> но вместо этого различные препятствия нарастают как снежный ком», – заявил Кобяков.

По его словам, "вместо одних препятствий, которые прекращают действовать, тут же вырастают другие".