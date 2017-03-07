«Укртрансгаз» ограничит газоснабжение трех азотных химзаводов Фирташа из-за долгов

ПАО «Укртрансгаз» начало ограничение газоснабжения подконтрольных Group DF Дмитрия Фирташа ПАО «Ривнеазот», ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» и ПАО «Азот» (Черкассы), сообщил во вторник, 7 марта, руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО «Укртрансгаз» Максим Белявский.

«Начали процедуру ограничения газоснабжения для трех химических предприятий: "Ривнеазот", "Черкассыазот", "Северодонецказот". Причина: задолженность контрагентов и отсутствие подтвержденных объемов газа в ГТС (газотранспортной системе)», - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

В управляющей компании Ostchem, которая координирует работу предприятий азотной химии, принадлежащих Group DF, агентству «Интерфакс-Украина» заявили, что сложившаяся ситуация не отразится на посевной.

Ostchem консолидирует активы азотной химии и включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО «Азот» (Черкассы), ПАО «Ривнеазот», ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» (Луганская обл.) и ПАО «Концерн Стирол».

23 февраля суд в Вене освободил Фирташа под залог по делу об экстрадиции в Испанию, но бизнесмен был сразу же задержан по требованию правоохранительных органов США. В Испании Фирташ подозревается в связях с оргпреступностью и отмывании 10 млн евро. В США бизнесмену предъявлены обвинения в даче взятки. Его задержали в Вене в марте 2014 г., но выпустили под рекордный залог в 125 млн евро. Фирташ отрицает все обвинения в свой адрес.