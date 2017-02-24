Суд в Вене освободил бизнесмена Дмитрия Фирташа

Земельный суд Вены по уголовным делам не стал арестовывать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по делу об экстрадиции в США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Фирташ освобожден без дополнительных условий», – сказал собеседник агентства.

В четверг, 23 февраля, суд в Вене освободил Фирташа под залог по делу об экстрадиции в Испанию, но бизнесмен был сразу же задержан по требованию правоохранительных органов США.

В Испании Фирташ подозревается в связях с оргпреступностью и отмывании 10 млн евро. В США бизнесмену предъявлены обвинения в даче взятки. Его задержали в Вене в марте 2014 г., но выпустили под рекордный залог в 125 млн евро. Фирташ отрицает все обвинения в свой адрес.