«Новатэк» может купить строящиеся СПГ-заводы у Газпромбанка – «Интерфакс»

«Новатэк» ведет переговоры с Газпромбанком о покупке у его дочернего предприятия ЗАО «Криогаз» компаний, строящих мало- и среднетоннажные заводы по сжижению природного газа (СПГ) на западе и северо-западе России, сообщили «Интерфаксу» четыре источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из источников, речь идет в первую очередь о «Криогаз Высоцке», который строит терминал по сжижению и отгрузке СПГ мощностью 660 000 т в год.

Другой источник утверждает, что речь идет о покупке всех СПГ-заводов, которые строит «Криогаз»: «Криогаз Псков», «Криогаз Калининград» и «Криогаз Петрозаводск».

Комментариями «Новатэка» «Интерфакс» не располагает.