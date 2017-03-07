ОПЕК откажется от сокращения добычи при слабом исполнении договоренностей

Соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК и стран вне ОПЕК не будет пролонгировано в мае, если его участники будут слабо исполнять договоренности. Об этом заявил во вторник, 7 марта, министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК в феврале выполняли соглашение на 94% от плана, но страны вне ОПЕК - на 50%, напоминает ТАСС.

Между тем генеральный секретарь ОПЕК Моххамед Баркиндо пообещал во вторник, что уровень исполнения соглашения о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК и не входящими в ОПЕК в феврале будет выше, чем в январе. С ним согласился министр энергетики России Александр Новак, пишет «Интерфакс».

Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 32,5 млн б/с, а странами, не входящими в ОПЕК, - на 558 000 б/с, начало действовать с 1 января 2017 г.