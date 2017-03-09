«Т плюс» возглавит экс-премьер Свердловской области – «Коммерсантъ»

Бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер в ближайшие дни станет и. о. гендиректора энергокомпании «Т плюс» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, Паслер будет назначен на должность 10 марта. Место гендиректора «Т плюса» остается за арестованным Борисом Вайнзихером.

Также источники издания сообщили, что «Т плюс», вероятно, откажется от должности президента, чтобы ликвидировать двухуровневую схему управления, которая была введена после ареста Вайнзихера осенью 2016 г.

Напомним, Вайнзихер и совладелец «Реновы» Евгений Ольховик обвиняются в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2007–2014 гг. они передавали высшим должностным лицам Республики Коми деньги и иное имущество за «установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию».