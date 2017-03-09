Наблюдательный совет «Алросы» изберет нового президента 13 марта

Наблюдательный совет «Алросы» на заседании 13 марта изберет нового президента компании. Об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал директиву о назначении новым руководителем компании вице-президент Сбербанка Сергея Иванова сроком на три года.

«Алроса» занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%, в свободном обращении в настоящий момент находится почти 34% акций.

В 2016 г. объем добычи составил 37,2 млн карат, продажи - 40,1 млн карат. Прогноз добычи на 2017 г. - 39,2 млн карат. Согласно предварительным данным компании, ее продажи в денежном выражении в 2016 г. составили $4,486 млрд.