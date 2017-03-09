Finnair отменила более 100 рейсов в пятницу из-за забастовки

Финская авиакомпания Finnair отменила более 100 рейсов 10 марта (треть от запланированных в этот день вылетов) в связи с забастовкой профсоюза сотрудников авиации IAU.

Забастовка состоится в пятницу с 15 до 19 часов. Будут отменены или задержаны внутригосударственные рейсы, большая часть европейских рейсов и один дальний рейс, рассказали в пресс-службе компании.

«Забастовка скажется на планах тысяч наших клиентов. Мы приносим им извинения за причиненные беспокойство и неудобства и сделаем все возможное, чтобы выйти из этой непростой ситуации», - сообщили в компании.