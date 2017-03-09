Суд признал банкротом бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы компаний АСТ Тельмана Исмаилова. Начата процедура реализации его имущества, передает «РИА Новости».

Финансовым управляющим назначен Валерий Кубелун. Он должен будет отчитаться о проделанной работе 6 сентября.

Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд ввел еще в августе 2016 г. по иску БМ-Банка, подконтрольного ВТБ.