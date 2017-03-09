Ограниченное разрешение на строительство АЭС «Аккую» в Турции может быть выдано к лету

Проектная компания «Аккую Нуклеар» направила в турецкое Агентство по атомной энергии документы для получения лицензии на строительство АЭС «Аккую». Получение основной лицензии ожидается в 2018 г., но к лету текущего года компания рассчитывает получить ограниченное разрешение на строительство и приступить к сооружению неядерной части атомной электростанции. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор «Русатом энерго интернешнл» («РЭИН», основной акционер проектной компании) Анастасия Зотеева.

«Получение ограниченного разрешения позволит приступить к строительству так называемой неядерной части станции, например турбинного острова, а также вспомогательных зданий и сооружений. Ожидаем скорейшего рассмотрения документов турецкими партнерами», - подчеркнула Зотеева.