Россия и Турция могут привлечь в проект АЭС «Аккую» турецких инвесторов

Россия и Турция обсуждают возможность привлечения турецких инвесторов в проект строительства АЭС «Аккую», передает ТАСС со ссылкой на гендиректора Росатома Алексея Лихачева.

«Мы обсуждали, во-первых, присвоение проекту «Аккую» статуса стратегического, в соответствии с турецким законодательством. Во-вторых, расширение участников проекта в части привлечения турецких компаний на уровне инвесторов, до 49% в соответствии с межправсоглашением», - сказал он.

На данный момент 100% акций в проекте АЭС «Аккую» принадлежит российским компаниям, подконтрольным Росатому. Согласно межправительственному соглашению, до 49% долей может быть реализовано инвесторами из Турции и других стран.

«Мы такую возможность имеем и считаем, что это будет правильное решение для минимизации рисков и ускорения реализации проекта», - добавил Лихачев.

По его словам, стороны также обсуждают конкретные графики реализации проекта. Турция предложила 2023 год считать годом получения первой энергии на первом блоке. «И это, соответственно, является главной вехой проекта», - заключил он.