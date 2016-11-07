Турция начала подготовку к строительству третьей АЭС

Турция заинтересована в реализации проектов строительства всех трех атомных электростанций. С таким заявлением выступил президент республики Тайип Эрдоган.

«Мы планируем начать эксплуатацию строящейся в настоящее время АЭС «Аккую» в Мерсине в 2023 г. Продолжается работа по проекту АЭС в Синопе. И теперь мы начали предварительную подготовку к реализации проекта третьей АЭС», - пояснил он.

По его словам, при строительстве АЭС особое внимание уделяется получению технологий. «Мы стараемся, чтобы данные проекты реализовывались при условиях передачи существенной доли технологий», - уточнил он.

В 2010 г. Турция заключила с Россией соглашение о строительстве первой в Турции атомной электростанции «Аккую». Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый.