Гендиректор Glencore и представитель катарского фонда QIA выдвинуты в совет директоров «Роснефти»

Главный исполнительный директор компании Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди выдвинуты кандидатами для избрания в совет директоров НК «Роснефть» на годовом собрании акционеров.

Согласно сообщению «Роснефти», BP выдвинула в совет директоров действующих членов: президента BP Роберта Дадли и президента по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро.

Остальные кандидаты в совет директоров в настоящее время также являются его членами: председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, помощник президента Андрей Белоусов, исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"» Олег Вьюгин, министр энергетики Александр Новак, главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин и ветеран ExxonMobil Дональд Хамфриз.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%) и QHG Shares Pte. Ltd. (19,5%).