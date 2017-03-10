В Китае настаивают на законности регистрации торговых марок с именем Трампа

Десятки брендов с использованием имени Дональда Трампа были предварительно одобрены к регистрации в Китае законно, утверждает высокопоставленный китайский чиновник, руководитель Государственной администрации промышленности и торговли (SAIC) КНР Чжан Мао. Его цитирует Reuters. Он заверил, что работа его ведомства по изучению заявок и регистрации торговых знаков и названий открыта и прозрачна, связанные с именем Трампа названия были зарегистрированы в строгом соответствии с законом. Журналистам он предложил это проверить.

27 февраля и 6 марта SAIC опубликовала два списка торговых знаков, получивших предварительное одобрение, в них всего 38 названий. Их статус можно оспорить в течение 90 дней со дня публикации списков, окончательно они будут зарегистрированы в конце мая и начале июня. Названия заявлены для таких сфер бизнеса, как гольф-клубы, отели, страховой бизнес, финансы и недвижимость, розничная торговля, рестораны, бары, услуги телохранителей, массаж и спа.

Ранее в феврале Трампу удалось добиться получения исключительного права на использование торговой марки Trump в сфере оказания строительных услуг на территории КНР сроком на 10 лет. Однако, по мнению экспертов, бороться с использованием его имени в названии компаний, а не товарных знаков, он не сможет. По данным SAIC, за последние 14 месяцев в стране были зарегистрированы как минимум 80 компаний, в название которых входит один из двух наиболее распространенных вариантов китайского написания имени «Трамп». Примерно 60 из них были зарегистрированы после победы Трампа на выборах. Одна из таких компаний — государственная Xi’an Trump Garden Green Engineering, управляемая горным бюро одного из городов провинции Шааньси. Другие китайские компаниями с именем Трампа - Jiangsu Trump Environmental Protection Technology, Trump (Shenzhen) Talent Management, Shenzhen Trump Culture & Creativity Co, Shenzhen Trump Food & Beverage Management, Yunnan Trump Welding Technology. К тому же существует несколько вариантов написания имени Трампа с помощью китайских иероглифов, что создает дополнительные трудности в доказательстве исключительного права на его использование.