Минтруд предложил усложнить рост зарплат руководителей госкомпаний

Министерство труда России предложило усложнить рост вознаграждений руководству госпредприятий, обязав министров отчитываться о нем перед вице-премьерами. Проект постановления правительства, разработанный министерством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Сейчас зарплаты руководителей и главных бухгалтеров госпредприятий не могут превышать средние зарплаты сотрудников более чем в 8 раз. Однако есть исключения: у руководителей предприятий, которые выпускают стратегически важную, уникальную продукцию, зарплаты могут быть и выше. Такие предприятия перечислены в отдельных перечнях. Согласно предложению Минтруда, министры должны будут согласовывать зарплату руководителей, если она выше средней по госкомпании более чем в 15 раз.