Росстандарт начнет экспресс-тестирование топлива на АЗС – «Коммерсантъ»

До конца года в России может быть введена новая система оценки качества топлива, пишет «Коммерсантъ». Речь идет об экспресс-анализе, методика которого была разработана в подведомственном Росстандарту институте – ВНИИР. Он позволяет за несколько минут с точностью до 95% определить октановое и цетановое числа топлива, а также массовую долю серы, концентрацию железа, марганца и свинца.

В тестовом режиме эта система может заработать уже в апреле в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. Проверка может происходить как на нефтебазе, так и на АЗС. Стоимость прибора составляет около 300 000 руб. Пока его производит только ВНИИР.

Сейчас чтобы проверить качество топлива, пробы направляются на лабораторный анализ, который занимает около недели и обходится в 15 000 – 25 000 руб. Новая технология позволит избежать этой процедуры тем, у кого нарушения выявлены не будут. В Росстандарте считают, что это позволит в 6-8 раз снизить расходы на контроль качества. «В перспективе мы планируем выступить с инициативой, в рамках которой можно будет приостанавливать продажи сомнительного топлива сразу после анализа на АЗС или нефтебазе, откуда в основном и поступает контрафактное топливо»,— заявили в ведомстве.

В 2016 г., по данным Росстандарта, нарушения фиксировались на 18% российских заправок, причем на 12% АЗС торговали топливом с нарушениями физико-химических свойств. Это самый низкий уровень за последние пять лет. В 2015 г., напротив, отмечался антирекорд — 42,5%.