Поставщик гранита для улиц Москвы увеличит добычу на треть, производство – на 50% в 2017 году

Компания «Уральские камни» в Башкирии, которая поставляет гранит для работ по благоустройству московских улиц, нарастит добычу и увеличит производство в этом году, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Хуснитдин Хасанов.

«В этом году продолжаем поставлять в столицу плиты, бордюры, парапеты и плиты мощения в рамках реализации этапа программы "Моя улица". В связи с этим планируем увеличить объемы по добыче на Мансуровском месторождении на 30% и по производству готовых изделий – на 50%», – сказал он.

Хасанов добавил, что также будет выполнен план по поставке изделий в Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону на создание инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 г. По его словам, общий объем поставок в целом по России в 2017 г. оценивается в 1 млн кв. м гранита.

В 2015 г. в российской столице по программе «Моя улица» было благоустроено более 40 улиц, в 2016 г. – 60. Объем средств, выделенных на программу в 2016 г., составил 22,4 млрд руб. Программа благоустройства рассчитана до 2018 г. В 2017 г. работы планируется провести на 81 улице.