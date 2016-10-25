На будущий год для улиц Москвы закупят 880 000 кв. м гранитной плитки

В 2017 г. по программе благоустройства «Моя улица» для Москвы будет закуплено около 880 000 кв. м гранитной плитки различных размеров и цветов. Гранитной плиткой в Москве вымостят Бульварное кольцо, Волхонку, Сретенку, Пречистенку, Варварку и Лубянскую площадь. Закупки на поставку материалов из природного камня будут объявлены в ближайшие дни.

Как сообщает агентство «Москва», закупаемая плитка из природного камня обязательно должна пройти специальную обработку, чтобы на ней образовался противоскользящий слой. Это заявил первый замруководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Раис Чигликов на публичном обсуждении планируемой закупки.

«Термообработка камня является обязательным условием. Обычно она выполняется газовыми горелками. За счет входящего в состав гранита кварца верхняя часть от нагрева отшелушивается и получается шероховатая поверхность», - сказал Чигликов. По его словам, предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию изделий паспортом качества, в котором будут указаны наименование и адрес предприятия-изготовителя, номер и дата выдачи паспорта, номер партии, вид изделия, наименование горной породы, из которой изготовлено изделие, - физико-механические свойства горной породы, обозначение стандарта.