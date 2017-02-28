Москва оценила благоустройство Садового кольца почти в 12 млрд рублей

Москва оценивает работы по благоустройству Садового кольца, которые должны завершиться до конца 2017 г., в 11,58 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на условия технического задания на портале госзакупок. Торги по этому заказу пройдут во второй половине марта, победители должны будут проделать все работы в течение 250 календарных дней с момента заключения контракта.

Подрядчики должны будут вымостить тротуары гранитной плиткой, отремонтировать смотровые колодцы, дождеприемные решетки и ливневую канализацию, установить скамейки, урны и гранитные кадки, разбить газоны и высадить деревья и кусты. Также там предполагается перекладка основных коммуникаций, установка фонарных столбов, торшеров, прожекторов и светодиодных светильников.

Благоустройство участка Садового кольца от улицы Покровка до Серебрянической набережной оценено в 1,17 млрд руб., участка от Сухаревской площади до метро «Красные ворота» - в 1,15 млрд руб., участка от ул. Долгоруковской до Цветного бульвара - в 1,63 млрд руб., участка от Цветного бульвара до Сухаревской площади - в 859 млн руб., от Октябрьской площади до Фрунзенской набережной - в 671 млн руб., участка от Павелецкой площади до Серпуховской площади - в 741 млн руб., участка от Серпуховской площади до Октябрьской площади - в 724 млн руб., участка от станции метро «Красные ворота» до ул. Покровка - в 936 млн руб., участка от Таганской площади до Павелецкой площади - в 545 млн руб., участка от Фрунзенской набережной до Зубовской площади - в 972 млн руб., участка от Зубовской площади до Смоленской площади - в 988 млн руб., участка от Смоленской площади до ул. Долгоруковской - в 366 млн руб., участка от ул. Николоямской до Таганской площади - в 828 млн руб., передает агентство.

Заказчик работ - ГКУ «ДКР» - учреждение, подведомственное департаменту капитального ремонта Москвы.