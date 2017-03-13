UCP отозвал иск к «Транснефти» по дивидендам за 2013 год, апелляция приняла отказ

Фонд UCP Ильи Щербовича отказался от иска к «Транснефти» по дивидендам за 2013 г., передает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд принял отказ от иска.

Советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин пояснил «Интерфаксу», что истец имеет право на отказ от апелляции, понимая бесперспективность своих претензий. «Суд первой инстанции это уже доказал», – добавил он.

Ранее на заседании суда по апелляции UCP истец подал ходатайство об отложении рассмотрения дела и заявил о намерении урегулировать спор.

Всего за 2016 г. UCP подал пять исков к «Транснефти». Два из них касались запросов документов о финансовых сделках, еще в двух UCP требовал от «Транснефти» увеличить размер дивидендов за 2013 и 2015 гг. И в последнем фонд оспаривал изменения в уставе «Транснефти». Как полагал UCP, изменения ограничивали владельцев привилегированных акций в правах на промежуточные дивиденды.