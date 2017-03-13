Сечин попросил у Путина льгот на землю для «Звезды» – «Интерфакс»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину обращение о возможном льготном приобретении земель на территории городского округа Большой Камень для строительства на Дальнем Востоке судостроительного комплекса «Звезда». Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в одном из ведомств.

Компания предлагает поручить правительству расширить возможность приобретения в собственность земельных участков по льготным ставкам (2,5% от кадастровой стоимости) для собственников зданий и сооружений в границах бывших закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

До 1 января 2015 г. территория городского округа Большой Камень имела статус ЗАТО, в связи с чем земельные участки были ограничены в обороте и ДВЗ «Звезда» не имел возможности реализовать право на приобретение их в собственность по льготной ставке, действовавшей до 1 июля 2012 г., поясняет «Роснефть».

Компания считает, что приобретение земельных участков в собственность с учетом масштабов инвестиций, внесенных в проект по строительству судоверфи, а также будущих вложений станет гарантией стабильности предпринимательской деятельности в ТОСЭР Большой Камень и дополнительным стимулом для привлечения частных инвесторов, в том числе зарубежных. По информации источника, премьер-министру России поручено рассмотреть предложение «Роснефти» и внести предложения по поддержке проекта.

Верфь «Звезда» должна выпускать суда водоизмещением до 350 000 т, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. Планируется, что всего «Звезда» построит более 150 судов и единиц морской техники. Инвестиции в строительство верфи – 145 млрд руб.