Стоимость туров в Египет после возобновления авиасообщения может снизиться на 30%

После открытия регулярного авиасообщения с Египтом стоимость туров для россиян может снизиться на 30% по сравнению с 2015 г. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление председателя управления по развитию туризма Египта Хишама-эль-Демери. По его словам, это связано с разнонаправленным курсовым движением у египетского фунта и российского рубля. Так, в 2015 г., когда был введен запрет на авиасообщение, египетский фунт стоил примерно 6,2 руб., однако из-за девальвации национальной валюты Египта теперь фунт стоит порядка 3,4 руб.

«Это, как ожидают представители египетского турбизнеса, сможет сделать туры в Египет привлекательными по цене даже в первое время после открытия авиасообщения, когда, очевидно, полетные программы будут основаны на регулярных рейсах с относительно высокой стоимостью перевозки», – отмечается в сообщении АТОР.

Даже если авиасообщение будет открыто только с Каиром, египетские власти готовы предложить новые туристические программы. Например, комбинированные туры с экскурсионной программой по Каиру и последующим посещением морских курортов.