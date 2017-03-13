Nice Matin: Сулейман Керимов может быть крупным владельцем недвижимости на Лазурном берегу

Сенатор-миллиардер Сулейман Керимов может быть одним из крупнейших владельцев недвижимости на Лазурном берегу, хотя его имя формально не связано ни с одним объектом, пишет Nice Matin. По сведениям газеты, 15 февраля на вилле «Hier», которая может ему принадлежать, прошли обыски по делу о законности приобретения этой дорогой недвижимости. Nice Matin пишет, что эта вилла площадью 12 000 кв. м, одна из самых красивых на Лазурном берегу, как и соседние, менее дорогие виллы «Medy Roc», «Lexa» et «Fiorella», по документам принадлежит швейцарскому финансисту Александеру Штудхальтеру, но есть сомнения, что он является их реальным собственником. В общей сложности речь идет о 90 000 кв. м недвижимости.

Правоохранителей на вилле Hier интересовали документы о праве на собственность, а также различные счета на отделочные работы и даже семейные фотографии. В частности, при обыске был изъят счет от обойщика на 580 000 евро, пишет издание, а в гараже виллы следователи обнаружили Ferrari Enzo и Bugatti Veyron.

Следствие интересуется, не является ли швейцарский финансист фиктивным собственником, прикрывающим реального владельца - российского сенатора. Правоохранителей интересуют условия приобретения этих объектов недвижимости, поскольку в налоговых документах на них указаны цифры, которые могут не соответствовать их реальной цене. «Некоторые детали позволяют предположить, что огромная сумма могла быть нелегально перечислена напрямую в Швейцарию через мутные финансовые схемы», - пишет издание. По документам, представленным в налоговую службу Франции, цена сделки с виллой Hier составила 35 млн евро. Следствие подозревает, что еще 61 млн евро был тайно перечислен на швейцарский счет продавца, который мог таким образом пытаться сократить свою долю налога со сделки. Его адвокаты Фреш и Суси это отрицают, добавляет Nice Matin.

Штудхальтер от комментариев отказывается, но источник в его окружении заверяет, что финансист вкладывает средства в проект в сфере недвижимости в коммуне Мыс Антиб и платит все налоги. Также этот источник дал понять, что Hier и окружающие виллы являются временным пристанищем для Керимова. Семья сенатора там бывает регулярно, добавляет издание.

Недвижимость на мысе Антиб заинтересовала французских правоохранителей в связи с возбужденном в ноябре 2014 г. делом адвоката Стефана Кьяверини, который обвиняется в содействии в отмывании и выводе в офшоры средств, укрытых от налоговиков. По версии следствия, он содействовал выводу из-под налогообложения около ста миллионов евро, следствие уже добилось ареста 17 млн евро по этому делу.

По версии следствия, Кьяверини мог быть посредником в последней сделке с виллой Hier.

Кьяверини и представляющий его интересы адвокат Брижитт Мендегийя на запросы издания не ответили.

В мае 2013 г. президент России подписал закон, запрещающий депутатам и чиновникам, их супругам и несовершеннолетним детям владеть активами и счетами за рубежом. При этом закон позволяет владеть зарубежной недвижимостью, но ее нужно декларировать.

Forbes оценивает состояние Керимова в $1,6 млрд.