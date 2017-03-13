Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе выросли на 17% до $3,5 млрд

Доходы «Газпрома» от экспорта природного газа в январе 2017 г. выросли более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $3,5 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом за отчетный период «Газпром» увеличил экспорт газа на 21,5% до 20,9 млрд куб. м против 17,2 млрд куб. м годом ранее.

Объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в январе вырос на 31,5% до 17,1 млрд кубометров, ближнего зарубежья - сократился на 9,5% до 3,8 млрд куб. м.