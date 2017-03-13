Россия в январе увеличила экспорт нефти в дальнее зарубежье – ФТС

Россия в январе увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 8,6% до 18,7 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы России. Экспорт природного газа в дальнее зарубежье увеличился на 21,9% до 17,1 млрд куб. м по сравнению с январем 2016 г.

Основой российского экспорта в январе 2017 г. в страны дальнего зарубежья традиционно были топливно-энергетические товары (ТЭТ), удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 70,2% (в январе 2016 г. – 68,5%).

По сравнению с январем 2016 г. стоимостный объем топливно-энергетических товаров за первый месяц текущего года увеличился на 49,6%, а физический - на 15,6%.

Экспорт каменного угля вырос на 29,8%, нефтепродуктов - на 27,4%. При этом физические объемы экспорта электроэнергии снизились на 13,8%, автомобильного бензина - на 9,7%.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе 2017 г. доля ТЭТ составила 43,6% (в январе 2016 г. - 48,2%). Стоимостные объемы экспорта возросли на 20,5%. Увеличились физические объемы угля каменного на 47,9%, нефтепродуктов на 21,2%. При этом снизились физические объемы экспорта природного газа на 8,8%, электроэнергии - на 15,5%.

В целом Россия в январе 2017 г. экспортировала 20,1 млн т нефти на сумму около $7,442 млрд и 20,9 млрд кубометров газа на $3,502 млрд.