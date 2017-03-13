Украина за два месяца исчерпала годовые квоты на часть беспошлинных поставок в ЕС

В I квартале 2017 г. Украина использовала беспошлинные квоты на экспорт в ЕС пяти категорий товаров. Об этом говорится на сайте Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По информации организации, на данный момент Украина не может поставлять муку, крупы, кукурузу, сахар, мед, мясо птицы, а также яблочный и виноградный соки.

Помимо этого наложены ограничения на беспошлинные поставки ряда крупных категорий товаров. Например, квоты на пшеницу использованы на 84%, а на обработанные томаты — на 96%.

Квота на импорт мяса птицы в отчетном периоде также полностью исчерпана. «Подобная тенденция наблюдалась и в прошлом году», - говорится в сообщении. «В 2017 г. должны быть увеличены объемы квот на беспошлинный экспорт по восьми группам товаров: мед натуральный, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный сок и по группе зерновых (овес, пшеница, кукуруза и ячмень)», - отметили в УКАБ.