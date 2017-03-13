Evraz разместит шестилетние евробонды на $750 млн под 5,375%

Evraz размещает шестилетние евробонды на $750 млн под 5,375%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности долговых бумаг составлял около 5,5%, затем он был снижен до 5,25-5,375%. Перед закрытием книги заявок спрос на евробонды компании превышал $2 млрд.

Road show выпуска прошло 6-10 марта в Москве, Лондоне, континентальной Европе (Амстердам, Цюрих, Франкфурт) и США.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Citi, Deutsche Bank и JP Morgan.

Одновременно с размещением новых евробондов Evraz намерен выкупить еврооблигации трех находящихся в обращении выпусков - компания ранее объявила оферту на выкуп двух выпусков евробондов с погашением в 2018 г. и еврооблигаций с погашением в 2020 г.