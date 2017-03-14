Энергетики ограничили подачу тепла в «Ельцин центр»

Энергетики ограничили теплоснабжение и горячее водоснабжение «Ельцин центра» из-за долга в размере 3,3 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Свердловского филиала «Энергосбыт плюс». Задолженность возникла у ЗАО «Клаас-строй» - управляющей компании «Ельцин центра» и бизнес-центра «Демидов». «Нельзя точно сказать, у кого возник долг - у культурного центра или бизнес-центра, поэтому мы ввели ограничение в двух организациях "Клаас-строя". Долг накоплен за январь. На днях компания перевела нам более 2 млн руб. Но мы не считаем, что долг погашен, поэтому оснований для восстановления подачи энергоресурсов нет», - сказал сотрудник пресс-службы Свердловского филиала «Энергосбыт плюс».

В свою очередь пресс-секретарь «Ельцин центра» Елена Волкова заявила, что долгов у учреждения нет. «С "Энергосбытом" "Ельцин центр" работает через подрядчика, и задолженностей на данный момент у нас нет. Поэтому центр работает в штатном режиме, проблем с теплом и горячей водой у нас тоже нет», - сказала она.

Свердловский филиал «Энергосбыт плюс» сообщил, что в конце прошлой недели была ограничена поставка тепла нескольким предприятиям Екатеринбурга, которые в общей сложности должны 15 млн руб. В том числе были названы АО «Уралтрансмаш», Центр международной торговли, ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Уральский центр коммунального сервиса». Больше всего задолжало ТТУ - 9 млн руб.

«Ельцин центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 г.