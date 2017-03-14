Россия планирует поставить в Белоруссию 4 млн т нефти во II квартале – Текслер

Россия во II квартале 2017 г. планирует сохранить поставки нефти в Белоруссию на уровне I квартала.

«Пока никаких изменений в график поставок нефти в Белоруссию по сравнению с I кварталом нет - 4 млн т», - сообщил первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер.

Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В I квартале 2017 г. график предусматривал прокачку в страну 4 млн т вместо 5,5 млн т, как это было два года назад. На фоне конфликта Россия сократила поставки нефти в Белоруссию, из-за чего объем переработки нефти белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в 2016 г. сократился почти на 20% до 18,6 млн т нефти.