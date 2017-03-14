Орешкин пригласил французских инвесторов поучаствовать в приватизации «Совкомфлота»

Министр экономического развития России Максим Орешкин пригласил французские банки и инвесторов поучаствовать в приватизации «Совкомфлота».

«Сделка, которая планируется по "Совкомфлоту", предполагает участие широкого круга инвесторов. Мы будем осуществлять биржевое размещение на Московской бирже. Если французские банки и французские инвесторы захотят приобрести пакет в этой компании, мы, конечно, будем рады видеть их в качестве соинвесторов», - сказал министр на брифинге по итогам заседания франко-российского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (CEFIC), прошедшего во вторник в Париже.

Министр экономики и финансов Франции Мишель Сапен в свою очередь отметил, что вопрос приватизации в ходе самого заседания не обсуждался.

«Действительно, есть такой вопрос (участия французских компаний в приватизации в России), но мы не обсуждали это (приватизацию)», - сказал он.

Как сообщалось, приватизация 25% минус 1 акция «Совкомфлота» может состояться весной 2017 г.