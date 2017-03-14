Самопровозглашенная ДНР начала поставки угля в Россию

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) отправила в Россию первую «пробную» партию угля.

«Сегодня первые 95 вагонов (угля) уже ушли. Это пробная партия», - сказал глава ДНР Александр Захарченко, не уточнив, о поставке какого именно угля идет речь.

При этом подчеркнул: «Да, это нелегкий процесс, он займет до трех месяцев. Да, есть проблемы и со сбытом, и с определенными видами документации, но штаб работает практически круглосуточно».

«Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее. Она уходила в Россию», - добавил Захарченко.

В начале марта в ДНР сообщили, что угольные шахты, расположенные на территории самопровозглашенных республик Донбасса, в том числе те, на которых было введено внешнее управление, прекратили поставки угля на Украину.