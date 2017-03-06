Уголь из ДНР и ЛНР вместо Украины начали поставлять в Россию

Угольные шахты, которые находятся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, перестали отгружать уголь на Украину, передает «Интерфакс».

«Тем не менее предприятия работают, добыча угля не останавливалась», - заявили в совете министров ДНР.

В правительстве ЛНР также подтвердили прекращение поставок угля на подконтрольной Киеву территории.

«Даже в случае снятия блокады, как мы ожидаем, они, скорее всего, откажутся приобретать уголь с этих предприятий. Сейчас же поставок угля нет», - пояснил собеседник агентства. Около 35% генерации электроэнергии на Украине обеспечивается за счет добываемого в Донбассе угля.

«Все шахты, производящие высокоэнергетический уголь, расположены на нашей территории и в ДНР, а также в России. Те шахты, что остались на подконтрольной Киеву территории, такой уголь не добывают», - добавил он.

По словам источника, уголь из Донбасса стали поставлять в Россию.