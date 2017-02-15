На Украине введен запрет на экспорт антрацита

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что Украина вводит запрет на экспорт угля антрацитовой группы на период действия режима ЧС в энергосистеме страны, передает «Интерфакс».

«Экспорт запрещен де факто, де юре - на период введения мер не может быть экспорта», - сказал он на заседании правительства. Причиной введения запрета стала блокада железнодорожных перевозок с Донбассом, где добывается антрацит.

Министр энергетики страны Игорь Насалик сказал на заседании, что экспортироваться может только коксующийся уголь, однако премьер перебил его и заявил: «Да нет - все заблокировать».

Чрезвычайные меры в энергосистеме Украины по закону об электроэнергетике вводятся на месяц и могут продлеваться еще на месяц.