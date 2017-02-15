На Украине введен режим ЧС из-за кризисной ситуации в энергетике

Украинское правительство ввело режим ЧС из-за кризисной ситуации в энергетике, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинское правительство собралось на экстренное заседание в связи с ситуацией, которая сложилась в энергетике страны из-за блокады радикалами поставок угля из Донбасса на украинские предприятия.

«В следствие перекрытия полностью заблокирована поставка энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ, а это - треть электричества Украины и тепло в некоторых городах. Считаю такие действия недопустимыми и считаю, что поставки угля должны быть разблокированы, поэтому мы тут и собрались, чтобы принять решение о введении специальных мер в сфере энергетики», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, правительство разработало проект постановления о введении режима ЧС. Документом определяется допустимый уровень снижения энергетических мощностей.

Премьер собирается обратиться в Совет национальной безопасности страны «с просьбой детально рассмотреть все аспекты и влияние этой блокады на жизнь граждан и соответственным образом применить все необходимые меры, чтобы эта проблема была снята с повестки дня».