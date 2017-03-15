«Газпром» прекратит транзит в Турцию через Болгарию после ввода «Турецкого потока»

«Газпром» после ввода в эксплуатацию морского участка газопровода «Турецкий поток» прекратит поставки газа в Турцию через Румынию и Болгарию, следует из опубликованного сегодня межправительственного соглашения России и Турции.

«Стороны исходят из того, что газ из России, который поставляется в Турецкую республику на границе Турецкой республики с республикой Болгарией, с даты ввода в эксплуатацию морского участка 1 (первая нитка "Турецкого потока") будет поставляться по морскому участку 1», - говорится в документе.

К вводу в эксплуатацию морского участка «Турецкого потока» в конце 2019 г. в контракты на поставки газа из России в Турцию через территорию Болгарии должны быть внесены изменения по пунктам сдачи и техническим условиям, говорится в межправсоглашении. Там отмечается, что изменения не повлияют на коммерческие условия контрактов поставки газа.

Россия транспортирует газ в Турцию по газопроводу «Голубой поток» и Трансбалканскому газопроводу через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. Таким образом, поставки газа в Турцию по Трансбалканскому газопроводу прекратятся с вводом в эксплуатацию «Турецкого потока», следует из межправительственного соглашения. По Трансбалканскому газопроводу поставляется газ турецкой Botas и частным турецким импортерам газа. Частные турецкие компании покупают у «Газпрома» около 10 млрд куб. м в год по Трансбалканскому газопроводу. Всего в 2016 г. Россия поставила в Турцию 24,7 млрд куб. м газа.

Россия и Турция 10 октября прошлого года подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток», оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд куб. м каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.