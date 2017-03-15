Правительство Египта обещало пересмотреть решение о повышении цены виз для туристов

Премьер-министр Египта Шериф Исмаил обещал пересмотреть декрет о повышении цены виз для туристов, сообщил председатель египетского управления по развитию туризма Хишам эль-Демери. Об этом сообщает «Интерфакс». По словам чиновника, это решение премьер принял после встречи с представителями туристического бизнеса и пообещал пересмотреть недавно принятый декрет в течение 7-10 дней.

Недавно МИД Египта объявил, что визовый сбор для туристов повышается с $25 до $60. Это изменение должно было вступить в силу с середины марта, но премьер перенес подорожание виз на 1 июля 2017 г.

Туриндустрия Египта сначала пострадала из-за революции 2011 г., после этого Ростуризм периодически предупреждал сограждан о небезопасности поездок на отдых в эту страну. После катастрофы российского самолета над Синаем осенью 2015 г., в которой погибли 224 человека и которая была признана терактом, авиасообщение России с Египтом было приостановлено и до сих пор не восстановилось. В 2015 г. Египет посетили 9,3 млн человек, тогда как в 2010 г. количество иностранных туристов составило 14,7 млн, напоминает «Интерфакс».

Решение правительства Египта повысить визовый сбор пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина назвала «странным». «Это выглядит не чем иным, как попыткой заработать на визах в условиях снижения турпотока. Вместо того чтобы максимально облегчить въезд в страну, теряющую туристов, Египет повышает стоимость виз», - заявила она ранее порталу «Интерфакс-туризм».