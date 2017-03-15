Россельхознадзор прокомментировал сообщение о поставках польских яблок под видом белорусских

Россельхознадзор знает о проблеме поставок польских яблок под видом белорусских, сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано. Таким образом она прокомментировала сообщение польских СМИ о том, что Польша наращивает экспорт яблок, несмотря на продуктовое эмбарго со стороны России.

«Об этой проблеме мы неоднократно говорили, и это сегодня подтверждается не только сообщениями из Польши, но недавно была опубликована статья, где идентичные заявления делали представители Норвегии. Это лишь подтверждает правоту Россельхознадзора и те претензии, которые мы предъявляем нашим белорусским коллегам», — приводит RNS слова Мелано.