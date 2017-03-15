Группа «Аэрофлот» спрогнозировала рост перевозок в 2017 году на 14%

Группа «Аэрофлот» может увеличить перевозки в 2017 г. на 14%, все авиакомпании России - на 6-10%, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24» в среду.

«Мы предполагаем рост [пассажиропотока группы] на 14% - мы перевезем пассажиров больше за счет емкостей. Но, на наш взгляд, все авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", немножко потеряют в эффективности, доходности: мы будем предлагать более низкие цены, потому что емкости будут превышать спрос. И мы оцениваем рынок в зависимости от того, будет ли открыт Египет и расширяться Турция, - рост рынка на 6-10%», - сказал Савельев.

В 2016 г. перевозки группы «Аэрофлот» выросли на 10,3% до 43,4 млн пассажиров. На внутренних линиях показатель достиг 25,15 млн человек (+7,6%), на международных - 18,29 млн человек (+14,1%). Все российские авиакомпании по итогам прошлого года перевезли 88,55 млн пассажиров, что на 3,8% меньше, чем в 2015 г.