«Аэрофлот» может отказаться от покупки самолетов Airbus 350

«Аэрофлот» отказался от восьми из 22 заказанных самолетов Airbus 350, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к российской авиакомпании. Перевозчик заказал 14 судов модификации А350-900 (вместимость – 325 кресел) и восемь судов А350-800 (280 кресел). Именно от последних компания и отказалась, добавляет один из собеседников «Ведомостей». Поставки должны были начаться в 2018 г., говорится в отчетности «Аэрофлота». Но контракт расторгнут без штрафных санкций для российской авиакомпании, потому что Airbus хочет заморозить производство модели А350-800. Производитель так и не собрал для нее достаточно заказов, продолжает собеседник, близкий к группе.

Сейчас у «Аэрофлота» заказ на 14 самолетов А350-900, говорит представитель Airbus.

По 22 А350 и Boeing 787 Dreamliner «Аэрофлот» заказал еще в 2007 г. Тогда эти новейшие широкофюзеляжные самолеты только разрабатывались. Их поставки авиакомпаниям начались соответственно в 2015-м и 2012 г. Это первые и пока единственные в мире композитные лайнеры (см. врез). В конце прошлого года «Аэрофлот» уже отказался от всех Boeing 787: совет директоров и собрание акционеров компании одобрили переуступку прав по контракту с Boeing компании «Авиакапитал сервис» – это лизинговая «дочка» госкорпорации «Ростех».

Но «композитный» заказ может еще сократиться. Возьмет ли «Аэрофлот» остальные А350, будет зависеть от того, поставит ли их Airbus в срок, продолжает человек, близкий к группе «Аэрофлот». Если нет, то и эти суда могут быть переданы другому заказчику. Компания будет исходить из ситуации на рынке, продолжает собеседник. Другой человек, близкий к группе, уверяет, что слоты на оставшиеся 14 судов выставлены на продажу, купить их могут иностранные лизинговые компании. Как один из первых крупных заказчиков «Аэрофлот» заключил контракт на А350 по выгодной цене, на продаже слотов компания может даже заработать. Каталожная цена на А350-900 в 2017 г. составляет $311,2 млн, при покупке крупной партии скидка от каталожной цены может превышать и 50%.

Представитель «Аэрофлота» тему не комментирует.

Вечный материал «Композитные материалы легче и прочнее алюминия, не подвержены коррозии, поэтому нет необходимости поддерживать в салоне повышенную сухость, которая очень утомляет во время долгих перелетов. Фюзеляж и крыло можно делать цельными и избежать десятков тысяч заклепок, винтов и болтов, композитный фюзеляж не стареет – у него огромный ресурс», – объяснял в интервью «Ведомостям» преимущества Boeing 787 президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

Собеседники не поясняют, почему компания начала избавляться от избыточных заказов только в 2016 г. От контракта с Boeing «Аэрофлот» мог просто отказаться без каких бы то ни было штрафных санкций, так как производитель просрочил поставки, говорят собеседники «Ведомостей». Но перевозчик помогает найти нового получателя самолетов, чтобы поддержать партнерские отношения. 22 Boeing 787 Dreamliner должны были быть поставлены в 2014–2016 гг., следует из отчетности «Аэрофлота».

Сейчас в парке «Аэрофлота» 37 широкофюзеляжных самолетов (22 Airbus 330 и 15 Boeing 777), еще 15 Boeing 777/747 у его «дочки» – «России» (14 из них – возрастные суда, которые ранее эксплуатировала «Трансаэро»). При этом общий парк группы на конец 2016 г. – 291 судно. Средний возраст самолетов головной компании – 4,2 года, это самый молодой флот в мире среди крупных перевозчиков. В этом году группа планирует нарастить флот на 40 лайнеров (59 – получить, 19 – вернуть лизингодателям), но новых широкофюзеляжных судов не ожидает.

Во-первых, потребности группы в широкофюзеляжных судах на ближайшие несколько лет закрыли незапланированные «Аэрофлотом» поставки самолетов «Трансаэро» («Аэрофлот» взял их по поручению правительства), говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Промедление оправдывают и другие факторы, добавляет эксперт: ожидается, что в ближайшие годы ухудшится динамика азиатских рынков, которые в последние годы подталкивают рост мировых перевозок (Европа – Юго-Восточная Азия – главное транзитное направление «Аэрофлота»). Наконец, скоро на рынок выйдет новый самолет Boeing 777-X, который по эффективности может превзойти А350-900, заключает Пантелеев.

В 2017 г. группа «Аэрофлот» намерена нарастить пассажиропоток на 12–14% (43,4 млн в 2016 г.), а весь российский рынок авиаперевозок вырастет меньше чем на 10%, говорится в презентации «Аэрофлота».-