Выручка «Дикси» в 2016 году выросла на 14,3%

Выручка «Дикси» в 2016 г. выросла на 14,3% до 311 млрд руб., следует из материалов компании. Валовая прибыль составила 83,2 млрд руб., что на 4,3% больше, чем годом ранее, валовая рентабельность – 26,7%. Общий долг компании снизился на 5,5% до 32,9 млрд руб.

Показатель EBITDA составил 9,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 3,1%. Финансовые расходы снизились на 11% до 4,1 млрд руб. Денежный поток от операционной деятельности вырос более чем в 2 раза до 12,3 млрд руб.

Ранее сообщалось, что ритейлер «Дикси» начал прямой импорт вина, без посредников. В компании ожидают, что это позволит снизить себестоимость продукции в среднем на 15%.